Eriüksuslased ja spioonid teavad kirjanduse väitel kaheksat nippi, kuidas rullikeeratud ajalehega inimest tappa. Mehed teavad vähemalt üheksat trikki, kuidas õllepudelilt ilma avajata kork maha saada. Sedakorda on õpetussõnu (ja SIIN ka ilusat illustreeritud juhendit) jaganud Art of Manliness. Nii mõnigi neist on klassikaline ja Eesti mehel juba noorpõlvest käe sees – aga mõni ka täitsa uudne.

1. Serv/tööpinna äär

Asetad korgi serva ääre peale ja vajutad korgile peopesaga. Võib tööpinda kahjustada, võimalusel väldi puitmaterjalil kasutamist.