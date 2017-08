Üheks lihtsamaks viisiks oma kodu võrku kaitsta on muuta ruuteri administreerimisliidese kasutajanimi ja parool. Tehaseseadete muutmine on oluline, sest kõikide ruuteritüüpide haldusliideste paroolid võivad olla internetist leitavad ja seda on lihtne kurjasti ära kasutada. Võrgu nime ja parooli vahetamiseks ühenda kõigepealt arvuti või nutitelefon ruuteri võrku parooliga, mille leiab tavaliselt ruuteri pealt või kaasasolevast manuaalist. Ava haldusliides ning kirjuta sinna IP-aadress, mille leiad ruuteri manuaalist.

Tänapäeval on seadmete ühendamine WiFi-võrku väga lihtne, isegi kui võrk on kaitstud. See aga seab ohtu igasuguse privaatse info, mille võõrastesse kätesse jõudmine võib kaasa tuua korvamatuid kahjusid. Lisaks koormavad näiteks salamisi su võrku kasutavad naabrid ruuterit ja halval juhul võid langeda viiruse ohvriks. Tele2 klienditeeninduse direktor Sirli Seliov annab kuus soovitust, kuidas kaitsta enda kodu WiFit võõraste eest.

Parooli lisamisel peab valima ka võrgu liikluse krüpteerimiseks õige algoritmi. WiFi krüpteeringu standardid on WEP, WPA ja WPA2, millest peaks valima kõige uuema ja turvalisema ehk WPA2. Kui on võimalik valida rohkemate algoritmide vahel, siis vali WPA2 AES, mis on kiirem ja turvalisem. Viimast toetavad uuemad ruuterid.

Vajaduse korral uuenda ruuteri tarkvara

Võrgu turvalisust aitab tagada ka ruuteri olemasoleva tarkvara uuendamine. Uuem tarkvara on viiruste ja pahatahtlikke kasutajate suhtes kindlam. Samuti võib see internetiühenduse kiiremaks muuta ja pakkuda rohkem võimalusi.

Kodust pikemaks ajaks väljudes lülita ruuter välja

Kui lähed kodust pikemaks ajaks välja ning WiFit keegi ei kasuta, tasub ruuter välja lülitada. Nii ei saa keegi su äraoleku ajal võrku kasutada ja potentsiaalselt midagi pahatahtlikku teha. Uuematel ruuteritel on ka võimalus võrku teiste seadmete eest peita. Nii ei avane sinu WiFi-võrgu nimi teiste seadmete võrkude nimekirjas. Kuigi see võib tunduda turvameetmena kasulik, siis vastava tarkvaraga on võimalik näha ka peidetud võrke. Seega võib peidetud võrk olla tavalistele kasutajale pigem ebamugav, samuti ei takista see potentsiaalseid kuritarvitajaid. Kui ruuter on pikemat aega kasutamata, siis tasub see alati välja lülitada.

Lülita välja võrguväline ligipääs ruuteri seadetele

Samuti tuleb arvestada, et paljudel ruuteritel on välise abi funktsioon, millega saab paljusid seadistusi muuta üle interneti. See võib olla aga potentsiaalne turvarisk, mis tuleks keelata. Tehaseseaded võivad olla juba algselt nii seadistatud, et ruuter võimaldab ligipääsu oma kontrollpaneelidele ka internetist. Välise ligipääsu seaded leiab ruuteri kontrollpaneelis "Remote Access" ja "Remote Help" alt, mis tuleks turvalisuse huvides välja lülitada.

Ligipääsupiirangud seadmetele