Discgolf ehk taldrikugolf on üha enam populaarsust koguv haarav maastikuspordiala. Kui varustuse hindu vaadata, siis aga selgub, et taldrikugolfi korvi naljalt alla poolesaja euro ei müüda, pigem tuleb veelgi enam välja käia. Aga keegi Poppyglock on jaganud Imguris juhendit, kuidas tema pani vastava korvi ise kokku sisuliselt rämpsust ja väga nappide kuludega.

Kasutatud materjalid leidis mees kevadkoristuse järel prügimäekraamiks osutunud kola seast. Näiteks tugijalad tegi ta mingisuguse varjualuse karkassi detailidest. Veel on aga kasutust leidnud näiteks vana korvpallirõngas, õuetooli põhi, grilli tükk, plastpudelitest sulatatud ja pressitud klotsid, kanavõrk, uksehinged ja kes teab, mis kõik veel.

Tulemus näeb omajagu rohmakas välja, aga väärib märkimist, et detailid on ühendatud traadi või poltidega ja selle sporditarviku meisterdamisel keevitusagregaati ei vajatud.

Täispikka piltidel põhinevat juhendit vaata SIIT.