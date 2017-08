"Sõitsin nädalavahetusel mitusada kilti maha, et Valgas MilFestil milfe vaadata, aga see oli täielik tüng ja puru silmaajamine – kõik kohad olid hoopis laigulisi täis!" väidab keegi Rauno toimetusele saadetud kirjas. "Sõjardid rikkusid MilFesti ära!"

Rauno väidet ei maksa mõistagi liiga tõsiselt võtta, sest vaid väga pealiskaudne ürituse teatega tutvumine võis jätta mulje, et MilFest 2017 on midagi muud kui suur sõjandusteemaline festival, mis toob kokku sadu ja tuhandeid militaarvaldkonna ning sõjaajaloo huvilisi. Aga nädalavahetusel muheleti ürituse nime üle ka sotsiaalmeedias.

Arvata on, et MilFesti korraldajad pole olnud kursis sõnamänguga ja ühe rahvusvahelise mõistega, mida selle nimest välja võib lugeda. Või siis on militaarfestivali meeskond sellele kokkusattumusele lihtsalt vilistanud.

Pehmemalt sõnastades tähendab MILF seksuaalselt atraktiivset emaseisuses naisterahvast. Kuidas kõlab mõiste veidi räigemas tõlgenduses, saab teada alloleva video 11. sekundi paiku.

Olgu veel lisatud, et MILF võib akronüümina viidata ka Filipiinide sõjalisele rühmitusele Moro Islamic Liberation Front.