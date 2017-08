Alates tänasest juhib sõjaväepolitseid kolonelleitnant Meelis Sarapuu, kes võttis üksuse juhtimise üle kolonel Eduard Kikaselt.



"Sõjaväepolitsei jätkab seni valitud ja hästi toiminud kursil, mille olulisemateks märksõnadeks on valdkonna pidev arendamine, laialdane koostöö siseriiklike jõustruktuuridega ning suurenev panustamine rahvusvahelisse koostöösse nii Eestis paiknevate NATO üksustega kui teiste välispartneritega," ütles kolonelleitnant Meelis Sarapuu.



Kolonelleitnant Meelis Sarapuu alustas teenistust kaitseväes 1996. aastal ning on teeninud erinevatel ametikohtadel sõjaväepolitseis alates 2000. aastast. 2009. aastal asus ta sõjaväepolitsei ülema asetäitja ametikohale. Ta on lõpetanud sisekaitseakadeemia ja Tallinna ülikooli magistriõppe ning läbinud Balti kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride kursuse.



Sõjaväepolitsei ülema ametist lahkunud kolonel Eduard Kikas jätkab teenistust kaitseatašeena Ühendkuningriigis.



Sõjaväepolitsei on kaitseväe struktuuriüksus, mille ülesanded on järelevalve teostamine kaitseväe distsipliini üle, süütegude menetlemine oma pädevuse piires ning lähtuvalt ohuhinnangust välisriigi kaitseministrite, välisriikide relvajõudude juhtkonna, NATO tsiviil- ja sõjaliste peakorterite juhtkonna, valdkonna eest vastutava ministri ja kaitseväe juhataja julgestamine ja muude seadusest või põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine. 2014. aastast kuulub sõjaväepolitsei koosseisu ka Vahipataljon.