Sügisvalimiste eelsed poliitkampaaniad koguvad hoogu: omaaegne ninasarviku- ja praegune rattapartei avaldas veebimängu, kus jalgratturil tuleb väga kehvades liiklustingimustes ellu jääda ja võimalikult kaugele jõuda. Keskerakond algatas täna kampaaniamängu "Ratas viib edasi!", kus mängijal tuleb rattaga sõita võimalikult kaugele, põigeldes eemale nii puuokstest, oravatest kui ka muust, mis edasiliikumist takistavad. Partei peasekretär Mihhail Korb selgitas, et mänguga tuletatakse end meelde ka erakonna noorematele valijatele ning pakutakse vihmaseks suveks tubast meelelahutust. "Nii arvutis kui ka mobiilis mängitav mäng on lõbus ja konkurentsi pakkuv, kuid veidi ka õpetlik, tuues välja lühidalt selle, mille eest Keskerakond on valitsuses seisnud: tulumaksuvaba miinimumi tõus, lühemad ravijärjekorrad ja arenev maaelu," selgitas Korb.

Mängijale, kes jõuab rattal kõige kaugemale, on Keskerakond välja pannud auhinnaks jalgratta ning teise ratta võivad loosi teel omale võita kõik enda tulemuse registreerinud mängijad. Kampaaniamängu "Ratas viib edasi!" auhinnafondi väärtus on 918 eurot ning auhinna saajad kuulutatakse välja 21. augustil. Mäng on leitav erakonna kodulehel SIIN ja selle töölesaamiseks peab reklaamiblokeerija olema välja lülitatud.

Oravad ja lombid Mängu esimeses etapis tuleb ratturil põigelda veelompide ja hiiglaslike otsastraiutud oravapeade vahel. Ilmselt kujutavad nood oravaid ehk Keskerakonna peamist valimiskonkurenti. Arvestades, et vähemalt reklaampildi järgi pole auhinnaks pakutavatel jalgratastel porilaudu, pole imestada, et ka veelompi kimamine otsekohe avarii ehk mängu lõppemisega päädib. Esimeses vahefinišis lubatakse "rohkem raha kätte". Rattasõidu teine etapp meenutab järgnevat anekdooti: "Autoraadiost kõlab teade: "Hoiatus, Tartus Kroonuaia tänaval sõidab üks hullunud autojuht ühesuunalisel teel vastassuunavööndis!" "Kuramus, minu meelest on neid siin ikka palju rohkem kui üks," lükkab Peeter ärritunult kolmanda käigu sisse." Nimelt sõidab rattur kolmerealisel ilmselgelt ühesuunalise tee vastassuunavööndis: kõigist kolmest reast kihutavad vastu kiirabiautod. Poliitiliselt võib seda tõlgendada kui selgrooga inimese julgust liikuda kõige kiuste vastuvoolu. Politseil ja psühhiaatritel on aga selliselt liikleva ratturi kohta kahtlemata oma nägemus või diagnoos. Mäng vajab kiireid näppe Mis juhtub kolmandas ja järgmistes (kui neid on) etappides, jääb algajal mänguril teadmata. Kuna aga mängu omanik on viidanud "arenevale maaelule", siis võib oletada mingeid temaatilisi tõkkeid, äkki näiteks kombaine või heinapalle. Üldkokkuvõttes saab mängu kohta teha järgmise (väär)järelduse: jalgrattasõit on ohtlik ja ei vii väga pikalt edasi. Arvutimängude valdkonnas täielikul kobakäpal õnnestub läbida 609 meetrit. Kuna siinkirjutajal on lähima staadionini 650 meetrit, siis peab tõdema, et päriselus jääks rattatrenn väga varakult katki.