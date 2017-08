Naised kalduvad meest rohkem potentsiaalse pikaajalise suhte materjalina võtma siis, kui tolle avagambiit naise välimuse kohta on mitteseksuaalse olemusega. Kõige halvem avalause on ilmselt juustune "Kaotasin oma numbri, kas saaksin sinu oma". Vastavasisulise uuringu kohaselt peavad naised sellise lausega lähenevat meest vähe usaldusväärseks ja mitte kuigi intelligentseks.

Aeg võtta mõned tantsutunnid. Pea 70% naistest leiab, et pubi tantsuõhtul on see parim fraas, mida võõras mees lähenemiseks võiks kasutada. Halvim on solvava olemusega "ilusad ehted, kas oled juveeliäri röövinud?"

3. Kui te pole varem kohtunud: "Sa tundud väga tuttav – kas me oleme kohtunud?"

Tuleb välja, et kuigi see võib kõlada läbinähtavalt, on see siiski ohutu ja küllalt hästi töötav lause. See annab sama efekti kui lause "Sa oled minu meelest väga kena, kuidas su nimi on?", aga on vähem piinlik välja öelda. Ja kõige halvemad avalaused on need, mis kõlavad "kerglaselt". Ära. Räägi. Ilmast.

4. Kui te olete pärast tööd väljas: "Tavaliselt ma niimoodi ei tee, aga tahtsin lihtsalt tulla ja tere öelda. Kas sa tahaksid veel üht jooki?"

Ühe uuringu teatel kannavatavad töised ja päeva jooksul palju otsuseid vastu võtvad naised õhtuks "ego ammendumise" käes. Mis sisuliselt tähendab, et neil on otsuste tegemisest kõrini. Nii et kui mees kasutab otsest pöördumist, mis lõpeb pakkumisega, siis on sellisel naisel üsna kerge jaatavalt vastata.

5. Ühistranspordis: "Kas võin teile ukse avada / teid kohvriga aidata?"

Abivalmidus, suuremeelsus ja lahkus töötavad avalikus kohas naise poole pöördudes kenasti. Naljad ja seksiteemalised märkused aga absoluutselt mitte.

6. Jalgpallimatšil: "Sa oled vapustav!"

Jalkat lähevad vaatama energilisemad ja põnevustejanulisemad naised ja ühe uuringu teatel meeldib neile lähenemisena avalik ja otsene meelitus. See ei tähenda samas, et nad sinuga kohe kohtama tuleksid.

7. Looduses: "Kas tahaksid taldrikut lennutada?"

See lause töötab muidugi vaid siis, kui sul on lendav taldrik ja te olete kohas, kus selle lennutamine on sobilik. Pöördumine on lõbus, süütu, samas mitte kuidagi ähvardav ega seksuaalne. 90% naistest ajab aga iiveldama pöördumine "Hei, kas nägid, kui ägeda viske ma tegin?"

8. Kui emb-kumb teist on häbelik: "Hei – kas sa oled kohtunud mu sõbra Toomasega*?"

Muidugi oled sa ise Toomas ja kasutad oma nime. Üks uuring on leidnud, et "tutvustus kolmandas isikus" on efektiivne häbelikumate inimeste puhul. Otsene kompliment või nali võib olla arema inimese jaoks hirmutav.

9. Kui tahad üheöösuhet ja ei karda, kui sulle jook näkku visatakse: "Miks sa selliseid veidraid riideid kannad?"

Pikema suhte asemel lühemaid otsivad naised kalduvat ühe uuringu teatel huvituma meestest, kes neid "nokivad". Muidugi on selline pöördumine riskantne.

10. Avalikus pesumajas: "Kas tahaksid ühe kohvi võtta, kuni meie mõlema pesu kuivab?"

Demonstreerid, et sul on pesupesemisest kõrini, temal on ka kõrini ja sa pakud võimalust sellest tüütust tööst natukeseks pääseda.

11. Töökaaslasega: "Tead sa mõnd head näitust / restorani / muuseumi, mida sel nädalavahetusel võiks külastada?"