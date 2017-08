Peetakse iseenesestmõistetavaks, et iga mees tegeleb mingil kujul spordiga, eriti suvisel ajal. Võib arvata, et ka sinu meessoost sõbrad jooksevad praegu staadioniringe, väntavad jalgrattapedaale või kolgivad liival rannavõrkpalli, atleetlik rind muidugi edevalt paljas. Paraku aga on nii, et kõik mehed ei suuda sporditegemist vähemalt mitte nii suures mahus nautida. Või siis viskab vahepeal lihtsalt üle ja tahaks teha midagi muud. Mehelikku ja meestepärast. Eriti kui toas telekavahtimine on seoses suvehooajaga out. FHM pakub välja kuus täiesti mehelikku suvist tegevust meesterahvale, kes sportlikust higistamisest liiga palju ei pea.

Grillpidu

Mõõdukalt füüsilist tegevust ja kilode kaupa lõbu. Kutsud mõned sõbrad, viskad lihad grillile ja haarad külma õlle. Naistele võib segada margaritasid. Nii õlle kui lihaga ei maksa muidugi liiale minna.