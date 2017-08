Videomängud on vaieldamatult tänapäevase popkultuuri osa ja see meelelahutustööstuse valdkond teenib miljardite suurusi kasumeid. Aga videomängudel läks päris pikalt aega, et nii ülipopulaarseks saada ja lisaks lastele ka paljude täiskasvanute ajaviitmisharjumustesse jõuda. American Express Essentials tõi kronoloogilises järjestuses välja 20 ikoonilist videomängu, mis on popkultuuri kõige rohkem mõjutanud. Nii mõnegi neist tahaks lausa üles otsida ja mängima panna ... 1. Spacewar (1962) 2. Pong (1972)

3. Pac-Man (1980)

4. Tetris (1984) 5. Super Mario Bros. (1985) 6. Street Fighter II (1991) 7. Doom (1993) 8. Need for Speed (1994) 9. Resident Evil (1996) 10. Final Fantasy VII (1997) 11. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) 12. The Sims (2000) 13. Grand Theft Auto III (2001) 14. Lara Croft: Tomb Raider (2001) 15. Call of Duty (2003) 16. God of War (2005) 17. Wii Sports (2006) 18. BioShock (2007) 19. Assassin's Creed (2007)