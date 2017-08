Väikese Kalle ema läks kooli õpetaja jutule.

"Kuidas Kallel läheb?"

"Ütleme nii, et meie õpetajatega kutsume teda imelapseks."

"Seda on rõõm kuulda." Läks ema elevile.

"Jah. Nii me siin arvasime. On tõesti ime, et talle koolis mitte midagi külge ei jää."