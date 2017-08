Juuli viimasel nädalavahetusel said esimesed 30 õnnelikku kätte oma uue Model 3 elektriauto. Üleandmist juhtis isiklikult Tesla tegevjuht Elon Musk. Pidulikul tseremoonial avalikustati lõpuks ka Model 3 tehnilised üksikasjad ning seda tehes julgustas Musk inimesi auto kokpitis ... näiteks magama. Kes veel pole aru saanud, siis alljärgnevat videot vaadates saab hästi selgeks, kui suur on inimeste usk Teslasse. Autode üleandmispidu võib võrrelda mistahes koguduse kokkutulekuga: üks kõneleb ees, kõik aplodeerivad ja filmivad ning oigavad vaimustunult kaasa. Neile, kes usuvad, ei ole mõtet selgitada, et maailmas on olemas ka teisi, täitsa pädevaid elektrisõidukite tootjaid. Neile ei ole mõtet rääkida, et Chevy Bolt suudab ühe laadimisega sõita Model 3-ga võrdväärse maa, ja selle auto hind on sealjuures odavam ning koostekvaliteet parem.

Ammugi pole tõsiusksetele mõtet rääkida, et olenemata kõigist isejuhtivatest viguritest, ei tohi juht autoga sõitmise ajal hetkekski tähelepanu kaotada. Ei ole mõtet. Musk ütles. Tesla on usk. Ja usk on püha.

Tesla Kalifornia tehases valmistati juulis koguni 50 Model 3 autot, seega võiks arvata, et 30 anti kätte pidulikult ja 20 antakse üle vähem pidulikult. See ei ole nii. 20 autot anti täiesti mittepidulikult ametnike kätte testimiseks, et tunnistada Model 3 parketikõlbulikuks. Seega peavad tellijad oma autosid veel veidi aega ootama.