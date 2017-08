Selvedge (self edge) denim tähendab teksakangast, mis juba kudumisel saanud tugevdava ja hargnemist vältiva serva. Eesti keeles öeldakse sellise riide kohta, et see on koeservaga ehk ultusäärega kangas. Sellisest kangast teksad on tavalistest kallimad, aga neid peetakse ka märksa tugevamateks ja vastupidavamateks ehk siis neid võib nimetada omamoodi teksamaailma supermaasturiteks. Spetsialistid ütlevad, et neid pükse tuleb pesta ainult siis, kui absoluutselt hädavajalik – külma veega ja nii, et sääred on tuhmumise vastu pahupidi pööratud. Fashionbeans on valinud välja 10 kõige paremat paari ultusäärega teksasid, mida 2017. aastal on võimalik osta. Püksid on valdavalt saadaval veebipoodidest, lisatud on umbkaudne hind eurodes.

APC Petit Standard Selvedge Denim Jeans

Mr Porter, 151€.