Kui sa Honolulus jalakäijana tänavat ületades samaaegselt nutitelefonis tekstisõnumit trükid, siis võid saada kuni 35 dollarit (ca 30 eurot) trahvi, vahendab Dose.

Põhjuseks tõik, et Hawaii osariigi pealinnast sai just esimene suurem USA linn, mis võttis vastu seaduse „häiritud jalakäimise“ vastu. Ning see seadus ei keela vaid tekstimist: alates 25. oktoobrist võid sa trahvi saada ka siis, kui üle tänava minnes digikaameraga pilte teed või Nintendo Switchis mängid.

Kuigi Honolulu on esimene suurem linn, mis ohtliku nutikombe keelab, võttis New Jersey osariigis asuv Fort Lee sarnase seaduse vastu juba mõned aastad tagasi. Trend on ka selles suunas, et osariigid asuvad lõpuks ometi senisest rangemalt piirama telefoni kasutamist autoroolis.