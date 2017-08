„Suurt elevust tekitas tehnoloogiamaailmas Samsung Galaxy S8, mis on jõudnud ka Eesti nutitelefonide müügiedetabeli esiossa. Sügis lubab nutihuvilistele veelgi väledamat kiirlaadimist, vastupidavamat akut, kvaliteetsemat kaamerat ja suuremat vee- ja tolmukindlust. Ta lisas, et kuulduste põhjal saab juba teha oletusi ja ennustada nelja tippmudelit, mis arvatavasti tänavusi müügiedetabeleid vallutavad.

Kevad ja sügis on tehnikafännidele magus aeg, sest siis avalikustavad telefonitootjad oma uued tippmudelid. Kevadel tulid müügile Samsung Galaxy S8, Huawei P10 ja Sony Xperia XZ Premium, ka sügisel on oodata poelettidele uusi hitt-telefone.

Apple iPhone 8 ja iPhone 8 Plus

Kauaoodatud iPhone 8 ja iPhone 8 Plus peaksid jõudma poelettidele juba septembri keskel. Kuulujutte, milline aga uus Apple’i mudel välja näeb ja mida sellega teha võib, levib palju. Kui iPhone 7 ei toonud märkimisväärselt suuri erinevusi iPhone 6s-i kõrval, siis Apple’i kümnenda sünnipäeva puhul oodatakse, et uus mudel eristub varasematest täielikult. Räägitud on neljast värvist: must, valge, roosa kuld ja kroom.

Uue disaini üks elemente on ilmselt ekraan, mis katab kogu telefoni esipaneeli, kaotatud on kodunupp ja sõrmejäljelugeja on ehitatud ekraani sisse. Apple’i disainijuht JonyIve nõuab, et uus iPhone’i mudel näeks välja nagu sile klaas. Sealjuures on juttu olnud ka iPhone’i keraamilisest versioonist. Lisaks silmaiirise skännerile, juhtmevabale laadimisele ja veel kvaliteetsemale kaamerale võib oodata kiiremat A11 protsessorit. Kindlasti on see üks aasta oodatumaid nutitelefone.

Samsung Galaxy Note8

Uhiuue mudeli Galaxy Note 8 eeltellimine algab 23. augustil. Lekkinud on küll palju kuuldusi, milline uus Galaxy Note 8 välja hakkab nägema. Kuuldavasti on mõeldud veelgi rohkem ärikasutaja peale ja S Pen võimaldab veelgi suuremaid funktsionaalsusi. Telefonil peaks olema kaks kaamerat, millest üks on lainurk ja teine kitsama vaateväljaga teleobjektiiv. Praegu ei tea veel keegi, milleks kaks tagumist kaamerat suutelised on, kuid igal juhul on see Samsungi esimene katsetus, mis on kvaliteedi poolest kindlasti võrreldav iPhone 8-ga. Ootame aga pingsalt 23. augustit.

Nokia 8

Kuigi Nokia on sellel aastal müüki toonud kolm nutitelefoni eesotsas Nokia 6-ga, on siiski puudu veel nende lipulaev – Nokia 8, mida esitletakse juba 16. augustil.

Ootame Nokialt 5,3-tollist äärest-ääreni ulatuvat ekraani ja ülikiiret Qualcomm Snapdragon 835 protsessorit ja vastupidavamat akut. Nokia puhul räägitakse ka alumiiniumkorpusest ja märkimisväärsest vee- ja tolmukindluse astmest IP68. Sarnaselt Samsungiga on Nokia uuel mudelil kaks tagumist kaamerat, mille optika toodab firma Zeiss.

Järgmine Xperia lipulaev