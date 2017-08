Kui sa tahad, et su kõhulihased kujutaksid kuuspakki, siis pead loobuma neist kilesse või pappi pakitud humalajoogi kuuspakkidest. Ning tegema trenni ja andma kehale lihaste moodustamiseks vajalikke kaloreid, valke, vitamiine, mineraale ja antioksüdante. Järgnevad 13 toitu ja toiduainet on parimad just sellisele mehele, kes teadlikult oma kõhupunu paremasse vormi tahab ajada. Allikas: Ask Men .

Suurepärane kaseiinvalgu allikas. Ideaalne keskpäevaeine. Kui maitse ei meeldi, siis lisa näiteks vaarikaid ja aprikoosilõike ning puista üle chia-seemnetega – nii saad ka kätte 40% igapäevasest soovitavast kiudainete kogusest.

Munad

Mäletad, kuidas Stallone „Rockys“ tooreid mune kulistas? 6 grammi valku sisaldav muna on proteiinipomm. Munad on odavad, lisaks on neis häid rasvu, D-vitamiini ja koliini.

Soja

Sojaoad on väga hea mitteloomse valgu, kiudainete ja antioksüdantide allikas. Kindlasti ära aga lisa sojale soola. Lihtsaim viis sojaubade kasulikkuse nautimiseks on lisada hommikusele valgukokteilile sojapiima või viskama keskpäevaeinesse edamame-ube. Ja on olemas ka selline asi nagu tofu – sadakond grammi seda sisaldab 10 g valku ja vaid 94 kalorit.

Täisteratooted

Sisaldavad aeglaselt seeduvaid süsivesikuid, mis tähendab, et energiatase kehas püsib kauem. Ja süsivesikud tõstavad trenni järel kehas insuliini eritumist, see aga aitab toitainetel su lihastesse jõuda.

Söö lõunaks pool tassi kinoad või pruuni riisi. Lisa 1 tl sojakastet ja seesamiseemneid.

Kreeka jogurt

Lademetes kõhule häid probiootikume. Aitavad seedesüsteemi heas töökorras hoida ja sisaldavad tavalise jogurtiga võrreldes kahekordse koguse valke.

Päeva viimaseks eineks lisa Kreeka jogurtile törtsuke mett, teelusikatäis kakaod või natuke värskeid puuvilju.

Mandlid

E-vitamiin, valgud, tervislikud rasvad, kiudained – sisukas ja samas kergesti kaasaskantav snäkk. Aitavad ülekaalulistel efektiivselt alla võtta.

Krõbista niisama, lisa purustatud mandleid jogurtile, mandlivõid smuutile või kasuta mandlijahu pühapäevastes pannkookides.

(VIDA PRESS)

Banaanid

Banaanides sisalduv kaalium vähendab vee kinnihoidmist organismis ja see toob just kõhu paremini esile. Lisaks aitavad banaanid kaasa nende kõhubakterite tööle, kes võitlevad kõhu puhitumise vastu – ja tursunud kõht on ju see, mis ei lase välja paista sinu lihastel.

Paar banaani kotti pärastlõunaseks snäkiks või pärast trenni söömiseks. Ka võib viilutada banaani hommikuse kaerahelbepudru või piimaga helveste sisse.

Cayenne'i pipar

Pool teelusikatäit seda pipart söögikorra kohta aitab normaalkaalus täiskasvanul põletada nelja tunni jooksul 10 kalorit enam. Pipar põletab keelt ja ka kaloreid – kuna kiirendab ainevahetust.

Ingver

Aitab vabaneda kõhugaasidest, on põletikuvastase toimega ja väidetavalt ennetab isegi teatud vähiliike. Ja tugevdab immuunsüsteemi.

Leia oma zen tassikeses ingveritees.

Artišokk

Paksult antioksüdante täis, aitavad kehal mürkidest vabaneda, lisaks on hea kiudainete, vitamiinide ja mineraalide allikas. Ka alandavad artišokid keha kolesteroolitaset.

Keeda 35 minutit, nõruta, piserda peale sidrunimahla, lisa värskelt hakitud küüslauku, soola ja pipart.

Arbuus

Väga hea kaaliumiallikas ja kuna koosneb 92% ulatuses veest, siis aitab hästi keha veeväljutamissfunktsioone tööle panna.

Söö niisama või lõika kuubikuteks ja külmuta. Nii saad visata suvisesse külma teejooki hea jahutava arbuusijää kuubiku.

Seller

Üks vars sisaldab vaid 10 kalorit, samas väga efektiivne kehas mässavate põletike kustutaja. Lisaks pakub seda head hamba all krõmpsumise tunnet ja heli, mida muidu otsime näiteks kartulikrõpsudest.