Teadlased küsitlesid seksuaalkäitumise teemadel enam kui 2000 meest ja naist. Ligi 43% meestest ja 37% naistest tunnistas, et on oma elu jooksul harrastanud vastassoo esindajaga anaalseksi.

Seksiuurija Kimbery McBride selgitab üllatavalt suurt harrastajate arvu sellega, et varem tabuks peetud anaalseks on eeskätt tänu popkultuurile ja pornole tasapisi jõudnud peavoolu ehk saanud mainstream’iks.

37% – üsna märkimisväärne osa naistest on sellele ideele avatud. See ei tähenda aga tingimata, et sinu partner on valmis su liigest oma tagauksest sisse lubama. Kuid kui te tõesti mõlemad olete huvitatud sellega eksperimenteerimisest, siis peaksid enne asja kallale asumist endale selgeks tegema mõned põhitõed. Mida mehel tasuks anaalseksist teada, on kirja pannud seksiuurija Debby Herbenick.

1. Naine peab olema ideega täielikult ühel lainel

Ta peab tahtma seda proovida. Kui talle survet avaldad, ei suuda ta end piisavalt lõdvestununa tunda. Enne kui talle selja taha hiilid, räägi sellest. Vestlus võiks viia selleni, et naine tunneb end mugavalt ja olulisena.

2. Kasuta kaitsevahendit ja palju libestit

Libestit on vaja selle kindlustamiseks, et naisel poleks mingilgi määral valus. Ja see teeb kogemuse teie mõlema jaoks palju meeldivamaks. Sest teadupärast ei teki pärakus libestavat eritist nagu tupes.

Kui tegu on mõnevõrra vähem tuttava ja mitte tingimata liiga usaldusväärse partneriga, siis aitab kondoom kaitsta papilloomviiruse ja näiteks herpese ja gonorröa eest.

3. Ära kohe gaasi põhja vajuta

Lähene õrnalt ja aeglaselt. Ükskõik mida sa pornost ka näinud poleks, liiga kiire sisenemine teeb talle haiget.