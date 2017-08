Mõned kangemad mehepojad leiavad pärast napsurohket pidu küll, et millest häda, sellest ka abi. Või lähtuvad ütlusest „väldi pohmelli, püsi purjus“. Aga see on vaid vältimatu edasilükkamine ja tervisele korralik põnts. Mida sa saad teha, et pärast tänast ja homset Weekendi tralli - või muud pidu - end hommikul paremini tunda ja pohmellist võimalikult valutult üle saada?

1. Joo vett. Alkoholile alla ja peale, pärast suurt pidu hommikul ... või võimalusel isegi alkoholi asemel. Kuna keha kaotab alkoholi tarvitades palju vedelikku, siis tuleb see kuidagi tagasi saada. Koos veega uhutakse kehast välja ka mineraalained ja sestap on hea juua mineraalvett. Kuna napsutamise järgselt on magu sageli ärritunud, siis on eriti hea, kui too on mullivaba või vaid kergelt gaseeritud.

2. Mine jalutama. Kindlasti ei maksaks pohmelliga suunduda vanaema juurde puid lõhkuma – see võib osutuda saatuslikuks valeotsuseks. Aga kerge jalutuskäik aitab kehal jälle meelde tuletada, mis tunne on elus olla. Telgis lamamine ja pohmaka väljamagamine on aeganõudvam tervekssaamise viis.