Täna Surjus lõppenud rahvusvahelise admiral Pitka luurevõistluse võitis Kaitseliidu Tallinna maleva I meeskond, teiseks tuli Scoutspataljoni I ja kolmandaks Kaitseliidu Pärnumaa maleva III võistkond.



Võitjameeskonda kuulusid kapten Tanel Järvet, leitnant Tiit Rosenberg, seersant Lennart Komp ja kaplan Marek Soop, teatas Kaitseliit.



Kapten Tanel Järveti sõnul tõi võidu väga hea meeskonnatöö. "Väga kihvt tiim on. See on kõige suurem tegur, et üldse võita selliseid võistlusi," ütles kapten Järvet ja lisas: "See aasta oli hästi kihvt formaat, et hakkas teisipäeva pealelõunal ja reedeks oli läbi. Kindlasti osalejatel on sellevõrra lihtsam, on arvestatud sellega, et mitte liiga pikaks venitada. Aga samas oli see nii intensiivne."



Esimest korda Pitka luurevõistluse ajaloos oli rajal eri riikide võitlejatest moodustatud segavõistkond. Eesti, Bosnia ja Herzegovina ning USA segavõistkond saavutas võistlusel 15. koha.



Ainus võistlusel osalenud naiskond, Naiskodukaitse Rapla ringkonna võistkond tuli 22. kohale.



Kokku lõpetas admiral Pitka luurevõistluse kakskümmend neli võistkonda kahekümne kaheksast startinust. Omavahel võtsid mõõtu Eesti, Bosnia ja Herzegovina, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Soome, Suurbritannia, Taani, Ungari ja USA riigikaitse organisatsioonide esindused.



Maailma üheks raskemaks militaarvõistluseks peetaval admiral Pitka luurevõistlusel pidid neljaliikmelised võistkonnad 1.-4. augustini läbima varjatult kontrollpunktist kontrollpunkti liikudes linnulennult ligi sada kakskümmend kilomeetrit.



Admiral Pitka luurevõistlus on rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, mis toimub igal aastal erinevas Eesti piirkonnas, et vähendada Eesti võistkondade koduväljaku eelist. Võistluse eesmärgiks on mõõta reaalsusele võimalikult lähedastes oludes osalejate väljaõppetaset, relvastust/varustust ning kindlasti ka moraali.



Kaitseliidu korraldatava militaarvõistluse ülem on Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili, võistluste peakohtunik on Soome reservohvitser kapten Tomi Haimelin. Võistluse peakorraldaja on Kaitseliit, ettevalmistusele ja läbiviimisele on kaasatud nii kaitsevägi, Erna selts, reservohvitseride kogu, laskurliit kui teised organisatsioonid.

