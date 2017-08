Arvatakse, et 2-6 protsenti inimestest määratleb end kui omasooiharat. Aga teadlased pole tänini jõudnud selgusele, miks ja kuidas homoseksuaalsus tekib, märgib Science Alert. Kas homoseksuaalsus võib olla pärilik ja kui see on nii, siis kas on olemas kindel homogeen?

AsapSCIENCE nendib, et spetsiifilise päranduva või mittepäranduva geeni jutt pole just eriti loogiline, arvestades, kui vähe samasoolised paarid omavahel lapsi saavad.

Aga siiski – kaks 1990-ndatel tehtud uuringut leidis, et geimeestel on heteromeestega võrreldes rohkem homoseksuaalseid sugulasi. See viis uurijad mõtteni, et homoseksuaalsusel on mingi seos X-kromosoomiga. Alloleva selgitava video teatel on seda leitud ka tänapäevasemates uuringutes – eriti X-kromosoomi osas, mille nimi on Xq28.