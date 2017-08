Meessoole on sageli iseloomulik tarvidus midagi tõestada. Isegi siis, kui see on täiesti ebavajalik ja isegi ohtlik. Või õigemini: eriti siis. Kiirabiarstid teavad hästi neid sepa kätega mehi, kes sõpradele ja naistele mulje avaldamiseks paljakäsi grillilt resti maha tõstnud. Men’s Health on aga kogunud kokku seitse juhtumit, kus mehed mingist mul-on-raudne-kõri tõestamissoovist neelanud ülituliseid pipraid ... ja põhjustanud endale tõsiseid tervisekahjustusi ning ühel korral isegi surma. Ühel korral, tõsi küll, tahtis end tõestada kokk.

1. Satan’s Shot vodka on tõmmanud Carolina Reaper’i nimelise tšillipipra peal. Too vürts on Guinessi rekordite raamatus kirjas kui teadaolevalt maailma tuliseim pipar. Vodka sildil hoiatatakse: „Vaid Saatan ise on piisavalt julge, et juua seda viina puhtalt“.

Kõlab nagu väljakutse, eksole? Ühe inglase jaoks igatahes kõlas. International Business Timesi teatel otsustas keegi briti naisterahvas jagada sõpradega nimetatud viina. 30-aastane mees kaotas pärast napsu neelamist teadvuse ja viidi haiglasse.