Art of Manlinessi autor Brett rassib korrapäraselt jõusaalis ning on uurimistööna süüvinud ka trennitegemise teooriasse ja filosoofiasse. Oma tegevuste kaudu on ta jõudnud järeldusele, et iga mees peaks olema tugev ning hea füüsilise vormi loomine ja hoidmine on üks põhilisi mehelikkuse ja meesolemise definitsioone. Ehkki tema põhjendused kõlavad mõnevõrra propagandana ning 21. sajandil ka mõnevõrra anakranosmina ja arusaam mehelikkuse olemusest võib meheti Bretti nägemusest erineda, toome need siiski välja – sest nii mõnigi võib panna natuke mõtlema ka keskmise lödipüksi.

1. Füüsiline jõud kujutab tänapäeval endast üht vähestest ja samas märgatavaimat erinevust meeste ja naiste vahel

Seda võib nimetada küll rumalaks või arhaismiks, aga tänaseni hinnatakse mehi siiski ka selle põhjal, kas ja kuidas saaks ta hakkama kakluses. Kuigi elame rahulikul ajastul, ei ole muutunud fakt, et nii mehed kui ka naised peavad lugupeetavamaks, autoriteetsemaks, veetlevamaks ja mehelikumaks mehi, kes on tugevad ja vormis. Lisaks kergitab raskuste tõstmine testosterooni taset ning see hormoon on mehelikkuse eluvesi.