Kirjutasin terve eelmise aasta suurt raamatut David Bowie’st ja vankumatu tähtaja pärast ärkasin enamikul päevadest kell 6, et saada enne muude tegemiste kallale asumist kaks tundi tööaega. Töötasin ka nädalavahetustel, transkribeerisin ja toimetasin linte ja keskendusin nagu hull. Ja iga kord panin selleks ajaks riidesse. Kui teil on vaja panna riidesse pimedal ajal, siis vajate kindlat vormi ja minu oma oli selline: kitsad Levi’se teksad, mustad seemisnahast Gucci mokassiinid (ilma sokkideta, ükskõik mis aastaajal) ja tumesinine Sunspeli polosärk. Ma oleks võinud selle riietusega tööle minna, oma abikaasa lõunale viia või siis visata pintsaku peale ja ilmuda kokteilipeole. Ka päästsin ma paljude kullerite elu. Aga palun.“

„Esimese asjana peaksid teadma, et sa pead midagi kandma,“ leiab GQ. „Sa võid arvata, et kui sa töötad kodust, siis on okei uhkeldada arvuti ees palja tagumikuga või vaid bokserite väel, aga ei ole. Nii hiilib hullus ligi. Varsti veedad terve päeva YouTube’is, külmkapi ees näkitsedes ja üleüldiselt käitudes nagu tudeng. Nii, et kui sa töötad kodust, siis pane riidesse. Korralikult. Mitte liiga korralikult – jalutada oma kodus ringi kolmeosalises ülikonnas on natuke liiast. Aga sa peaksid kindlustama, et kuller ei tõmba nätsu hingekurku, kui sa lähed uksele siidbrokaadist hommikumantlis ja matkasaabastes.

„Mida kanda, kui sa töötad kodust?“ on küsinud GQ moetoimetaja Dylan Jones. Iseenesest võib see tunduda pseudoprobleemina: kannad, mida tahad. Või kui ei taha, siis ei kannagi midagi ... eriti. Aga kui teema üle pisut järele mõelda, siis leiame, et tegu on küsimusega, mis väärib veidi tähelepanu, sest liigne mugavus võib sulle halvasti mõjuma hakata.

Lohakus võtab moraali maha

Ilmselt oled kuulnud mõnd modifikatsiooni ütlusest „täna mängid saksofoni, homme reedad kodumaa“. Nii ühe kui teisega on kodusel riietumisviisil selline kaudne seos, et lohakus on demoraliseeriv ja homme võivad mugavus ja laiskus tänasest kaugemalegi jõuda. Täna istud aluspükstes arvuti taha, homme jätad ehk habeme ajamata (ja kannad samu alukaid, mida täna), ülehomme jäävad juba hambad ja jalgevahe pesemata ja nädala pärast teed hommikul arvuti taha istudes konjaki lahti. Sest, kes keelab ja miks mitte? Kui sa aga sunnid end riidesse panema, siis on märksa lihtsam hoida ka teisi elementaarseid hügieeni- ning moraalistandardeid.

Sa ei säästa riietumist vältides kuidagi aega

Võid mõelda, et riietumine on liigne vaev, sellele kulub ju aega. Aga päeva peale võib ette tulla terve ports juhtumeid, mis eeldavad siiski riidessepanekut. Tahad käia poes, laps tuleb lasteaiast ära tuua, klient soovib kohtuda, kena daam teatab, et tal on just nüüd ja ainult nüüd tunnike aega sinu jaoks ... Nii paned päevas võib-olla lausa mitu korda riidesse ja sageli läheb väga kiireks. Kõige lihtsam ja vähem aega nõudev on kohe hommikul end nii riietada, et sobid oma väljanägemisega erinevatesse olukordadesse. Meie muidugi toas saapaid ega kingi ei kanna, kuid avalikkuse ette minekut kannatavad püksid ja särk (mitte öine higine Angry Dirdsi T-särk) võiksid ikka hommikust saati seljas olla.

Sa tunned end ise enesekindlamana