Enamik kohtinguid algab traditsioonilise lausega: „Noh, millega sa tegeled?“ Igav. Nii on naine sunnitud rääkima oma praegusest tööst, isegi kui see talle ei meeldi. Saad nii ülevaate temakese ambitsioonidest, väärtustest ja prioriteetidest. Lisaks tõstad tema silmis oma väärtust, kuna su küsimus on tavapärasest huvitavam ja unistustest on ikka põnevam rääkida kui päriselust.

1. Mis on su unistuste töökoht?

Esimesed kohtingud võivad olla väga närvesöövad, nendib AskMen . Sa pead näitama end sarmika, vaimuka ja veetlevana, sealjuures aga ei tohi öelda midagi sellist, mis su šansid kohe eos täielikult ära rikub. Samas on aga see kõige esimene kohtumine võimalus saada teada, kas teil on potentsiaali koos edasi liikuda, niisiis on suhtlemine ka teatav intellektuaalne ülesanne. Sealjuures ei tohi pärides mõistagi muutuda ka politsei ülekuulajaks. Aga vaikimine on kah piinlik. Siinkohal üheksa head küsimust, mis kohtingukaaslast avavad, sulle tema kohta infot annavad ning samas värskelt mõjuvad.

2. Mis on parim asi, mida viimasel ajal oled lugenud?

Vastus näitab kohtingukaaslase huvisid ning võimaldab tal natuke neil teemadel vestelda, tõenäoliselt naudib ta seda võimalust. Küsimuse asetus on piisavalt lai ja võimaldab lisaks raamatutele rääkida ka näiteks blogipostitustest või ajaleheartiklitest. Kui naine just üldse midagi ei loe (ja see peaks olema hoiatav märk), siis peaks see olema hea vestluse algataja.

Samuti võib ka küsida „Mida sa viimasel ajal kuulanud oled?“

3. Mida sa kohtingumaailmast ootad?

Mõistlik on varakult selgeks saada, kas teil on sarnased ootused. Kas ta otsib pikemaajalist suhet või lihtsalt sebimist? Kindlasti tuleb ka ise sel teemal ausalt rääkida, kuna need jutud peavad olema aetud pigem varem kui hiljem – enne kui keegi haiget saab.

4. Kas sul on õdesid-vendi?

Üldine küsimus, aga kasulik. Viib jutud perekonna teemadele, mis on alati viljakas vestlusvaldkond. Perekondlik taust annab ka aimu sellest, milline inimene võiks olla. Samas aga hoia tagasi endas peituvat urgitsevat psühholoogi ja ära muutu liiga intensiivseks pärijaks, kui peaks näiteks selguma, et ta vanemad on lahutatud ja lapsepõlv olnud üsna tume.

5. Kui kaua sa oled vallaline olnud?

Eelnevad suhted on esimesel kohtingul arutamiseks ohtlik teema. Aga põgus ülevaade on abiks. Nii saad näiteks teada, kas temake on püsiv vallaline, tõsine monogaam või midagi vahepealset.

6. Kui saaksid minna sööma kolme ükskõik millise inimesega, siis keda sa valiksid?

Liiga palju sa originaalsuspunkte selle küsimusega ei teeni. Aga see klišee on hea klassikaline jäälõhkuja. Nii saad teada, millist tüüpi inimesi su kohtingukaaslane huvitavaks peab.

7. Mis on parim koht, kuhu sa oled reisinud?

Enamik inimesi lööb särama, kui neile pakutakse võimalust rääkida oma lemmikpuhkusest või –reisist. See meenutab inimesele positiivseid elamusi, mis on esimesel kohtingul meeleolu loomiseks väga kasulik. Ühtlasi saad teada, millist tüüpi maadeavastaja su deidikaaslane on.

8. Millised su nädalavahetuse plaanid on?

Esimesel kohtingul ei peaks arutlema elu mõtte üle ja see lihtne küsimus aitab määratleda, kuidas naine vaba aega veedab. Nii saad ka teada, kas ta käib näiteks jalkat vaatamas, on metsik pidutseja või on tal käimas tõsine sõda laste hooldusõiguse üle.

9. Kas tahaksid järgmisel nädalal veel minuga välja minna?