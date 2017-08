Maxim märgib, et sinu kui mehe vastus küsimusele „miks naised tahavad sinuga seksida?“ on väga tõenäoliselt lihtne: „Häh, sellepärast, et nad on kiimas.“ Aga oled sa mõelnud, miks naised erutuvad ehk kiima lähevad? Mis neid motiveerib?

Üks uuring on fikseerinud 237 erinevat põhjust, miks inimesed seksi harrastavad. Teiste seas on näiteks „Tahtsin orgasmi saada“, „Tahtsin ametikõrgendust“ ja „Ma tahtsin tunda end Jumalale lähemana“.

Hiljuti väljaandes Archives of Sexual Behavior avaldatud uuring on võtnud veidi kitsama lähenemisnurga ja püüdnud välja selgitada, millistel põhjustel just naised tahavad meestega koos oma pesu nurka visata ja hullama hakata.