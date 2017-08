Käesoleval, 2017. aastal sedastas YouTuber, AMG entusiast ja dünotestija Alex Palmeri, et auto jõuülekandes läheb kaduma umbes 18% võimsusest. See tähendab, et tuliuue mersu AMG ratasteni jõudis umbes 385 HJ ja 574 Nm.

Võiks arvata, et kui Mercedes AMG odomeeter näitab 647 426 läbitud kilomeetrit (originaalis 402 292 miili), siis on see auto sisuliselt väärtusetu, märgib Jalopnik. Aga nähes alljärgnevast, kui palju hobujõude võib välja anda 2003. aasta Mercedes E55 AMG, mõtled sa ilmselt ümber.

Seejärel mõõtis mees samasugust 2003. aasta mersut, mille odomeeter näitas enam kui väärikat 647 426 kilomeetrit. Rataste juures sai ta tulemuseks 362-366 HJ ning 504-609 Nm.

Palmeri arvutuste kohaselt näitasid tulemused, et röögatu läbisõiduga Mercedes AMG annab väntvõlli juures välja umbes 441 HJ ja 742 Nm. Hobujõudude osas on tulemus üsna tehasenumbritega sarnane, aga pöördemoment ületab uue auto oma.

Tekib küll küsimus, kui palju peab 14 aasta jooksul autosse investeerima, et see nii heas korras püsiks. Ühest Palmeri teisest videopostitusest selgub, et auto on veetnud terve oma kasutusea Californias ja kõik teenindused on tehtud Mercedese esinduses.

See tähendab, et väga soodne sellise masina pidamine just pole. Samas aga tuleb tõdeda, et kui autot ilusti hoida, siis säilitab see oma võimsuse ka naeruväärse läbisõidu juures.