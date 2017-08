Loodusse minnes on mõistlik juhe seinast tõmmata ja nautida sind ümbritsevat rohelust. Aga kui telkimas olles telefon otsad annab, siis võib see olla probleem turvalisuse seisukohast, märgib Men’s Health. Keegi ei taha sattuda tühja telefoni pühapäevastesse uudistesse.

Tuleb välja, et selle probleemi vastu on üsna lihtne lahendus ehk vastav vidin. BioLite’i kaasaskantaval puiduga köetaval matkapliidil on sisseehitatud laadija.

Ahi on umbes veepudeli suurune ja kaalub ligi kilo. See laeb USB-ühenduse kaudu ära enamiku nutiseadmetest. Lisaks ajab see vähem kui viie minutiga keema liitri vett. Ning erinevalt akupangast tuleb BioLite voolu saamiseks süüdata.

Kui küsida „veider või vinge?“, siis vastus on kindel: vinge.