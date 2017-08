Minu lembus Jaapani autotööstuse šedöövrite vastu on suur ja avalik, aga vähesed teavad, et mul on üks saladus. Nimelt veel enne, kui tänavalegaalsekski sain, soetasin endale lihtsalt erinevate juhuste kokkulangemise tõttu võileivahinnaga 1989. aasta Volkswagen Golfi.

Kui keegi teab, kus ta nüüd on, võib mulle kirjutada, mis temast saanud on. Igatahes ei olnud seitsmenda põlvkonna uuenduskuuri läbinud Golfiga proovisõidule minek mulle lihtsalt järjekordne uue auto katsetamine.

Disain

Mulle üle antud kurkumikollase (jah, inglise keeles Turmeric Yellow ongi) uusima, veel Läti numbritega Golfi juures on loobutud Mk5 ümarikkusega kaasa tulnud kõrge ja igatpidi kuidagi kohmaka auto illusioonist.

See on jälle Volkswagen Golf, väikeautode sünonüüm. Mitte päris Mk1 ja 2 stiilis mootoriga arvutitool, aga kindlasti mitte elevandipoeg. Võib öelda, et dünaamika on välimuses tagasi.

Tundub ilmvõimatu, et 28-aastase vanusevahega mudelid võiksid omavahel kuidagi sarnased olla. Mulle igatahes tundus, ja visuaalselt sai see ka kinnitust.

Aga asi muutus, kui ma sinna sisse istusin ja sõitma sättisin. Golf on minu jaoks kõige ehedam Volkswagen – rahva auto.

See balansseerib käsitlematu kergusega varustatuse ja lihtsuse, digitaalse ja manuaalse vahel, tehes sel moel näpuotsaga tehnoloogiat ja innovatsiooni kättesaadavaks ka neile, kes Arteonist vaid unistada võivad. Golfis on ikka veel alles see iseloomulik omamehelikkus, mis asetab ta tuntuselt ilmselt samale tasemele nagu näiteks Corolla.