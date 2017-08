Ehkki seks on kogu inimkonda ühendav kogemus, ei tähenda see, et nimetatud tegevus käib kõigis maailma paigus täpselt ühtmoodi. FHM on vahendanud DrFelixi nime kandva ühenduse kokkuvõtet erinevatest statistilistest faktidest, mis illustreerivad natuke, kuidas seksib lesbiline naine Mumbaist, heteromees Melbourne’ist või abielupaar Milanost – miks mitte ka Märjamaalt või Mõisakülast. Ja ühtlasi näitavad üht-teist meeste ja naiste seksikommete erinevuste kohta.

* Kõige rohkem on homoseksuaalseid kogemusi olnud inglisekeelsetes riikides elavatel inimestel – keskmiselt iga viies ehk 20% on olnud vahekorras omasoolisega. Neis paigus on ka kõige tugevamad LGBT kogukonnad. Selles valdkonnas on liider Austraalia – 22% austraallastest on olnud intiimne kellegagi, kes on temaga samast soost. Ülemaailmselt on vastav number aga vaid 12%.

* Mehed ostavad rohkem tehisvagiinasid (94% neist ostetakse meeste poolt) ja seksnukke (88%) kui naised (kõlab kaunis loogiliselt – toim). Naised aga rohkem korsette ja nibukatteid. Üleüldse ostavad mehed 89% seksimänguasjade juurde kuuluvatest toodetest – asenduspead, libestid, hooldusvahendid, nukkude pumbad.