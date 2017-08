Äsja ühise hiigeltehase rajamiseks Toyotaga seljad kokku pannud Mazda teatas eile, et on lõpuks ometi teinud läbimurde bensiinimootori tehnoloogias, vahendab Ars Technica. Autotootja nimetab saavutust Skyactive-X-iks, masstootmise puhul saab aga vastava mootori tähiseks ilmselt pigem HCCI ehk homogeneous charge compression ignition. Survesüütega bensiinimootor peaks Mazda praeguste otsepritsega mootoritega võrreldes pakkuma 20-30% suuremat efektiivsust ja võimalik on, et seda saab näha järgmisel Mazda 3-l.

HCCI mootor on juba mõnd aega olnud autotootjate unistus ja enamik neist on selle kui saavutamatu arendamisest loobunud.

Põhimõtteliselt kujutab HCCI endast seda, et bensiinimootor pannakse tööle nii nagu diiselmootor. Otsepritse puhul pihustatakse kütus kõrge rõhu all silindrisse ja pannakse seejärel süüteküünlaga plahvatama. HCCI-tehnoloogia puhul aga segatakse kütus ja õhk väga korralikult segamini ja surutakse seejärel kokku, saavutamaks plahvatust.