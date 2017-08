USA relvajõud kuulutasid välja hanke asendamaks praegused 5.56 kaliibriga M4 karabiinid võimsamate, 7.62 mm kaliibriga ründekäsitulirelvade vastu.

USA valitsus otsib väljakuulatud hankes tootjad, kes valmistaks relvajõududele kaheksa erineva jalaväerelva demomudelit, mille hulgast saaks valida uue käsitulerelva, teatas The Drive.

Nõuded, mis relvadele on esitatud on järgmised: relvad peavad saama tulistada nii pool- kui täisautomaatrežiimil ja neile peab saama vajadusel lisada helisummuti. Ideaalis näeb USA armee ette, et tuleviku relv toetaks praeguseid optiliste sihikute standardeid ning relvale saaks lisada nii 20 kui 30 padrunit mahutavaid salvesid.

USA relvajõud on alates 1960ndatest kasutanud 5.56 mm kaliibriga ründekäsitulirelvi. Paraku muudab kaasaegne kaitsevarustus taolise kaliibri kasutamise kohati küsitavaks, mistõttu USA armee on sunnitud vaatama võimsama kaliibriga ründerelvade poole, kusjuures eelmainitud relvasüsteemil on plaanis hakata kasutama muuhulgas ka soomustläbistavaid M 80 A1 Enharced Perormance Round padruneid.

Eesti kaitsevägi ja Kaitseliit kasutavad valdavalt 7.62 mm kaliibriga automaati AK4.