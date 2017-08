Tundub, et Subaru vastus igivanale probleemile „kuidas müüa konkurentidest rohkem“ oli lihtne: paku sama, mis konkurendid, ja lisa kamaluga kiirust. Sest kellel saaks olla midagi linnamaasturi vastu, mis on täielikult oma praktilisuse säilitanud, kuid võib soovi korral nii mõnelegi sportautole tagatulesid näidata?

Ja nii juhtuski, et aastal 2004 said kliendid käed külge lüüa Forester XT-le, mille kapoti all pesitses WRX-i (World Rally eXperimental – toim) sugemetega turbotatud kaheliitrine boksermootor. Subaru keeras vinti veel rohkem peale ning lasi aasta hiljem Jaapani turu jaoks välja ka WRX STI mootoriga Forester STI.

Nüüdseks on Forester STI saavutanud kultusauto staatuse, kuid ega ka erinevad XT-d pikalt maha jää. Kõige suuremat väärtust omab fännide jaoks 2006nda aasta XT, mille käsikastiga versiooni on nimetatud „kõrgema kliirensiga WRX-iks“. Möödunud on üle kümne aasta – mis on uut?