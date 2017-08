Esmamekk on raske kehaga ja veidi alkoholiselt torkiv, raskelt magus ja rosinane. Keskmaitse ... aa, vaata nüüd me räägime ... koorepumatisse kastetud rosinad, vaniljevaabaga ploomid ja merekivikeste-kommikesed läbivad maitseblenderi ja katavad su keele kui sulamõnuga. Mõnna-mõnna-mõnna.

Lõppmaitse. Mõrkjas askees üritab korraks magusat hedonismi võita ... kuid kus sa nüüd siis ikka võistled. Mõlemad istuvad hoopis tugitoolidesse, napsavad liualt mõned datlid ja joovad veidi šerrit peale ... no mis siin nüüd ikka vaielda, et kumb parem on. Mõlemad ju teavad, et nemad ongi! Järelmekk kõditab vaniljese-kaneelise pehme vürtsikusega keelekülgi ja otsustab, et tänase õhtu võibki siinsamas veeta. Sest no mõnus on ju niimoodi tugitoolis targutada.