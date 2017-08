„Mina eelistan karust meest – aga hoolitsetud karu! Ma ei suuda välja mõelda midagi hullemat kui taltsutamata alumised piirkonnad. Hooldust tuleb teha. Reite ülaosa peab sugema. Ma ei suuda taluda kubemekarvu, mis bokserite külgedelt välja turritavad. Neid osi peaks raseerima või vahatama ja hoidma ülejäänud karvad kenasti trimmituna, nii et võlli juureosas on need nii minimaalsed kui võimalik. Ja erinevalt naistest – kel on sageli kubemepiirkonda vahatatud kujundeid – oleks pöörane kiretapja, kui mehel oleks seal all südamekese kujund.“ Steph Carter, stilist

„Ma olen meeste kehakarvade piiramise fänn. Raseeri ja trimmi, hoia nahk puhtana. Keegi ei taha 1980ndate puhmastikke. See oleks nagu minna kohtama gorillaga. Vaibaselg – eriti, kui see turritab T-särgi alt välja – on kõige hullem. Ning viisakas ja lugupidav alumise korruse trimmimine oleks ka kena.“ Stevie Warwicker, meestejuuksur

(VIDA PRESS)

Modell: mehed ei peaks raseerima nagu naised

„Naised ei tohiks meestelt eeldada, et nood eemaldavad kehakarvu samamoodi, nagu mehed eeldavad naistelt. Meeste kehadel on palju rohkem karvu, niisiis kus see lõppema peaks? Naistel on vaid kindlad piirkonnad, kus karvadest lahti tuleb saada. Mulle on tehtud bikiinipiirkonna vahatamist ja see polnud lõbus. Ma ei taha sundida meest selleks, et ta laseks kõik oma karvad välja rebida, üle terve keha. Kena üldine trimmimine ja pügamine. Nagu loodus on loonud ... lihtsalt pisut kenamal kujul.“ Lana Parker, modell ja fotograaf

Antropoloog: ülistame kõigi inimeste karvasust

„Pooldan inimeste ja nende kehade aktsepteerimist, ükskõik, kuidas nad on otsustanud end sugeda. Muidugi on seda lihtsam öelda kui teha. Näiteks: miks meeldib mulle karvane rind, aga mitte karvane selg? Ühe inimese jaoks seksikas on teise jaoks probleem. Antropoloogilised uurimused näitavad, et ülemaailmselt on kehaga seotud praktikad väga mitmekesised – tätoveeringud, augustamised, huuleplaadid. Võib öelda, et manscaping (mehe kehakarvade piiramine – toim) on koos nimetatutega üks kultuuriline tava. Teisest vaatenurgast aga on see uusim kehaline tava, mille inimesed on omaks võtnud, et jõuda ideaalse tulemuseni. Kui karvade eemaldamine muutub ootuspäraseks, siis saab sellest üks inimestele surve avaldamise viise. Aktsepteerigem kogu spektrumit, karvasest siledani.“ Sarah Henry, sotsiaalantropoloogia õppejõud

Feminist: mis sobib talle, sobib ka mulle

„Ma leian, et võin kasvatada karvu samamoodi nagu ükskõik milline mu kohtingukaaslane teeb. Pluss see, et ma ei taha, et mehed tunneks samasugust survet nagu naised, nii et ma püüan oma arvamuse tekkimist vältida. Mis kõige parem välja näeb, see sõltub kutist. Kui peaksin seda teemat kaaluma, siis ütleksin, et eelistan karvu rinnal ja jalgadel, aga mitte seljal. Kui näeksin ideaalselt kujundatud ja kärbitud rinnakarvastikuga meest, siis oleks mu esimene reaktsioon ilmselt „eneseimetleja“, aga seda ilmselt seepärast, et seksistlikud soonormid ütlevad, et naised peaks rohkem hoolima oma väljanägemisest kui mehed.“ Suzannah Weiss, kirjanik ja ajakirjanik

Seksiterapeut: hoolitsetud kehakarvad ütlevad mehe kohta nii mõndagi

„Enamik paariterapeute usub, et tõmme on nii füüsiline kui alateadlik. Kui naisel pole just erilist foobiat või alateadlikku eelarvamust kehakarvadega meeste suhtes, ei tohiks see olla tehingumurdja. See, kuidas mees oma kehakarvu piirab, ütleb naisele, kuidas meed iseend näeb. See võib öelda „See mees väärtustab end ja hoolitseb selle eest, kuidas ta välja näeb“ või saata hoopis teistsuguse sõnumi: „See mees on mõttetult edev ja näeb liiga palju vaeva“. Sõltub isikust, kes meest kogeb. Keha kuvandil on kõige rohkem pistmist sellega, kuidas mees end tajub. Kui see on mehe jaoks probleem, siis tavaliselt saab see ka paari jaoks probleemiks.“ Shirlee Kay, paari- ja seksiterapeut

(VIDA PRESS)

Ajakirjanik: sa tunned end paremini, kui oled sile

„Mehed, kes trimmivad? Aplodeerin neile. Ma ei pea silmas täielikku, kogu keha vahatamist või midagi, mis sisaldab beebiõli – aga kerge kujundamine on elementaarne viisakus. Ma ei taha samasöelda, et oma keha muutmine kellegi teisepärast oleks hea mõte. Mina vahatan ja piiran selle pärast, et teen trenni ja ujun ning tunnen end üleüldiselt iseenda vingeima versioonina, kui kõik on korras. Sama loogika peaks kehtima mehe kehakarvade piiramise osas. Tee seda sellepärast, et see näeb välja ja tundub sulle endale parem kui see 70-ndate folkmuusiku värk, mis sul praegu on.“ Amy Grier, naisteajakirja osakonnajuht

Seksiblogija: raseeritud kerad on nagu plastiliin

„See murrab mu südame, et naiste surve vahatada/raseerida levinud ka meestele. Viskame kõrvale mõtte, et inimesed „peaksid“ või „ei peaks“ midagi tegema. Mul on kerge eelistus raseerimata meeste suhtes (eriti just munandid tunduvad kiilakana kleepuvad nagu plastiliin), aga mulle meeldiks, kui mees teeks pigem nii, nagu tal endal mugavam on, kui nii, nagu tema arvates mina eelistaksin. Aga kindlad punktid panevad mind sulama: see riba, mis kulgeb kuti nabast allapoole on äärmiselt kuum. Samamoodi pehme karvastik mehe selja alaosas, mida saan sasida, kui sirutun alla, et haarata tal tagumikust. Ja ärge hakake mulle ajama kaenlaaluste karvade ebaseksikuse jutte – need toovad esile õlad ja rindkere ning neil on seksikas lõhn, mis on sama isikupärane kui sõrmejälg. Aga olgu karvane või mittekarvane, ma olen lihtsalt õnnelik meest alasti nähes.“ The Girl on the Net, seksiblogija ja seksikirjanik

(VIDA PRESS)

Fitnessi ekspert: raseerimine teeb (väga pisut) kiiremaks