Mees kurdab sõbrale, et tal on vaja Pariisi minna, aga ei oska sõnagi prantsuse keelt.

"Ära muretse," ütleb sõber, "siin pole midagi keerulist: rõhk on sõna lõpul ja iga sõna ette käib "la" – ongi kogu saladus."

Mees jõuab Pariisi ja tunneb, et kõht on tühi. Proovib katseks taksot saada. Viipab ja hõikab: "La taksii!" Takso tulebki. Mehel on hea meel ja ta ütleb juhile: "La restoraan!", ja seal ta ongi. Läheb sisse, ütleb kelnerile: "La kapsasupp!" – ja ennäe imet, kelner toobki kapsasupi.

Mees on nii rõõmus, et hüüatab:

"No ikka tõesti lihtne asi see prantsuse keel: ütled "La kapsasupp" – ja saadki kapsasupi!"

"Mitte la kuraditki sa poleks saanud," vastab kelner, "kui ma poleks Saaremaa poiss."