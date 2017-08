Kurb statistika näitab, et ligi pooled ameeriklaste esimesest abielust lõpetavad lahutusega. Kuigi alati on populaarsed ja tavapärased olnud abielu alguse puhul tehtavad reisid ehk mesinädalad, siis nüüd on üsna palju ka lahutusreise.

Reisibürood nendivad, et selles on tõenäoliselt süüdi populaarse raamatu ja filmi "Söö, palveta, armasta" fenomen, milles peategelane sõidab pärast nurjunud abielu pikale reisile, kirjutab Travel Weekly.

Kõige enam on taolisi lahutusreiside harrastajaid 40- ja 50-aastase naiste hulgas ning peamiselt on tegemist luksusreisidega, kus vastset vallalist korralikult poputatakse.