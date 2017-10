- Rannas ei tohiks lubada topless-päevitamist. Minu puhkus oli rikutud, sest abikaasa vaatas terve päeva võõrast naist.

- Kohalikud naised olid liiga ilusad, mul hakkas seda nähes kurb.

- Mitte keegi ei öelnud meile, et meres on kalu. Lapsed ehmatasid.

- Moskiito hammustas mind. Keegi ei öelnud mulle, et nad võivad hammustada.

- Mina ja mu kihlatu broneerisime toa, milles on kaks eraldi voodit. Te panite meid aga ühte suurde voodisse. Peame reisikorraldajat süüdlaseks selles, et olen nüüd rase. Seda poleks juhtunud, kui oleksime maganud kahes eraldi voodis.

- Sildid tänavatel ei olnud inglise keeles. Kuidas inimesed liiklevad?

- Te väitsite, et meie hotell on vulkaani kõrval. Seal polnud aga mingit laavat. Ma arvan, et see oli lihtsalt mägi.