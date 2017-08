Rinnapartii, kleidi väljalõige, piimariiul, tissid, klevaaž – heal lapsel ikka mitu nime. Fakt on see, et suurel osal meestest kipuvad naist vaadates silmad kõige rohkem kinni jääma tema imetamisorganitele. Miks see nii on, saab lugeda SIIT. Aga mida piiluvad ja vaatavad naised meeste juures? Mis on naiste jaoks nii-öelda rindade ekvivalent? Ehk mis võiks naise jaoks olla see kehaosa, mis on mehe juures seksikas? See küsimus on püstitatud ja mitmete naiste poolt – nii tõsiselt kui naljaga – kommenteeritud Redditis.

1. Istmik

„Mina vaatan üsna kindlalt su tagumikku.“