Daily Mail kogus kokku erinevate riikide kombed ning tõi neist välja põnevamad või kummalisemad.

Afganistanis ära jäta oma taldrikule toitu. See tähendab, et ootad, et võõrustaja paneks sulle toitu lisaks.

Egiptuses võta alati vastu pakutud tee või kohv. Ära pane toidu sisse soola, see solvab kokka.