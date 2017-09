Enamike jaoks kestavad mesinädalad nädala, kaks või kuni kuu aega – see Belgia paar tegi aga mesinädalatest lausa elustiili!

Sarah ja Dmitri kohtusid tööl 2012. aastal ning abiellusid 2016. aasta augustis, kirjutab Lonely Planet. Nad võtsid suuna Buenos Airesesse, kus on juba 1992. aasta Toyotas kruiisinud üle seitsme kuu. See oli ka muide nende pulmaauto.

"Me armastame seda, kui saame otsida iga päev ööbimiseks uut kohta ning veeta öö kauni tähistaeva all,“ ütlevad nad. Sellisel unelmate elul on muidugi ka oma pahupooled. Näiteks toovad nad välja, et vahepeal peavad duši ootama neli päeva või siis, nendib Sarah, et nüüd ta enam meiki kasutada ei saa. Kohati pingeline elu aga paari vahele kiilu pole löönud, sest nad eelistavad arutada asju rahulikult.

Kuidas nad aga oma pikki mesinädalaid finantseerivad? Nimelt saab Dmitri töötada arvutis, olles ükskõik kus, ning Sarah kannab hoolt nende populaarse blogi Global Honeymoon eest.