Prantsuse fotograaf Roman Veillon reisis mööda Indoneesiat ning sai kaadrisse imelised fotod Balil asuvast kummitushotellist.

Veillon võttis heade piltide nimel vaevaks uitada ringi mahajäetud kuurordis – ta nimetas seda elamust ühtaegu kõhedaks, kuid samal ajal põnevaks.

Kummitushotelli taust on segane ja ümbritsetud müstikaga – näiteks pole selge, kes oli selle omanik, millal see ehitati ning miks on ta jäänud tühjaks. Seda oskas fotograaf öelda, et hotell on seisnud tühjana kümmekond aastat.

