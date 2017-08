Milline naine võiks küll tahta, et tema suu või eriti just tupp pärast seksi tšillipipraselt tulitaks? Või milline mees naisele sellist „elamust“ pakkuda tahaks? Aga Maximi teatel on India leidurid millegipärast sellise võimaluse loonud.

„Kas su seksuaalelu on veidike mage?“ küsib väljaanne. „Kas selles puudub teatav kuumuse tase, mida sa leiad vaid oma kohalikus India restoranis? Kas sa unistad, et saaksid kuidagi tuua magamistuppa seda lambakarri silmi märjaks ajavat vürtsikust?“

India kondoomitootja Manforce Condoms on toonud välja Achaari-maitselise preservatiivi. See nimetus viitab ühele väga indiapärasele roale – väga pikantse maitsega ja vürtsikale marineeritud laimile.

Jajah, banaanimaitselised kondoomid on nii eilne päev ...