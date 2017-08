„Ma pole päris kindel, kas see seletus on õige (et neelusid põhjustab millegi puudus), aga keha on kulutanud terve oma eluea, et õppida, millistel toitudel mingisugused mõjud on. Kui su keha tuvastab millegi puuduse ja sellest ajule märku annab, siis võtab aju ühendust mälestuste pangaga ja saab teada, et see puudustunne läheb üle peale kindlate toitude söömist,“ on pakkunud Rob. Ta on lisanud, et keha võib defitsiiti leevendada püüdes pöörduda asendusallikana ka millegi poole, millest võib eeldada, et see tõenäoliselt puuduolevaid aineid pakub.