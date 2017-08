See on mäng, millel võivad olla tagajärjed!

Tähtkujude eelistatud automarkide nimekirja ja levinud sõiduvõtete loetelu on koostanud rahvusvaheline uuringufirma, et aidata automüüjatel klientidele soovitada sobivaid autosid. Repocar omakorda on olnud nii lahke, et jagab neid teadmisi laiemalt.

Suvi on paras aeg üheks mõnusaks seltskonnamänguks ning uute tutvuste sõlmimiseks. Pakume spikri puhuks, kui tahate tähelepanelikkusega silma paista ning üllatada kaaslast, arvates ära tema tähemärgi sama täpselt kui seda teeks Igor Mang. Selleks pole vaja muud, kui teada, mis autoga ta sõidab. Edasine on juba puhas … loogika.

Lepime siinkohal kohe kokku, et me võtame tähtkuju äraarvamist kui toredat mängu või võimalust leida uusi easygoing tuttavaid. Ei saa muidugi välistada, et vestlus seejärel kui olete kaaslase tähtkujuga täppi või tõsiselt pange pannud, pikemalt edasi areneb ning suvesoojas kerib end lahti kaunis romanss.

Pidage siiski meeles, et auto ei ole üks neljast kilpkonnast, millel lame Maa seisab, see on lihtsalt ... auto, mille inimene enamasti ostab oma vajadustest lähtuvalt. Samas, mis kõneleks inimese kohta selgemat keelt kui see, mis auto tal on, ja kuidas ta sellega sõita oskab? Jääme seekord siiski viisakaks ja arvame tähtkuju vaid automargi mitte sõiduoskuste põhjal.

Auto valimine on üks tähtsamaid ja raskemaid ülesandeid üldse. Autoostja peab väga täpselt teadma, mida ta tahab ning kõiki plusse ja miinuseid hoolikalt kalkuleerima. Automüüja omakorda peab potentsiaalse ostja mõtteid lugema ja soove ära arvama. Pole siis ime, et appi kutsutakse uuringufirma ...

Arvatakse, et naiste jaoks on tähtsaimaks parameetriks sõiduki välimus. Mehed püüavad rohkem tähelepanu pöörata sõiduki tehnilistele omadustele, olgu see siis mootori võimsus või rehvide laius. Kuid valikut mõjutab ka näiteks ostja horoskoobimärk – seda ütleb piisava rahahulga eest ka kõige soliidsem uuringufirma.

Targad astroloogid on teinud eelvaliku ning jääb vaid loota, et jaanuaris või novembris sündinud autoostjad ka neid valikuid järginud on. Järgnevalt kokkuvõte sellest, missugune auto mingile tähtkujule kõige paremini sobima peaks ning kuidas elegantselt nagu Igor Mang automargi ja mudeli põhjal inimese sünniaeg ära arvata. Head katsetamist!