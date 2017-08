Maxim nendib, et tänapäeval on mõiste „pickup truck“ tähendusega paras segadus. Eriti kategoorias light-duty ehk kergeveokite klassis. Ehk selles kategoorias, kuhu kuulub maailma enimmüüdud kastikas Ford F-150. Ford on avalikustanud, missugune saab olema selle nn pooletonnise lahtise kastiga pikapi 2018. aasta mudel. Kõige lihtsam on seda väga vinget ja mitmekülgset masinat kirjeldada nende omaduste järgi, mida tulevasel F-150-l ei ole.

Kastikast võiks eeldada, et kõik on lihtne ja töömehelik, aga tänapäeval on kõrgema klassi pikapite istmed nahaga üle löödud. Aga uues F-150-s on Bang & Olufsen B&O Play audiosüsteem ja 4G juhtmevaba interneti pääsupunkt.

3. Janune see ka ei ole

Ilmselge on see, et kui sa tahad ökonoomset autot, siis valid sa midagi muud. Aga siiski – ei oleks osanud arvata, et 2,7-liitrine V6 EcoBoost bensiinimootor veab täissuuruses pikapit saja kilomeetri võrra edasi vaid 10,9 liitriga. 3,3-liitrine vabalthingav V6 ja 3,5-liitrine turboga V6 Ecoboost võtavad testide andmetel saja kilomeetri peale 11,3 liitrit kütust. Diiselmootor (tuleva aasta kevadest on saadaval kolmeliitrine turbodiisel) on ilmselt suuteline saavutama ka 9,4 liitrit sajale.

4. See ei ole kergeveok

Nn pooletonnine veok võiks oma kastis teoreetiliselt kanda pool tonni kaupa. Aga tulevase F-150 kasti võib paigutada 1770-kilose laadungi. Ja vedada suudab see ligi kuut tonni.

5. See pole isegi raskesti juhitav