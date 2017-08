Vahetult nädalavahetuse eel on paslik kiusata lugejat meeldetuletusega, et see ei kesta igavesti – juba üleülehomme on jälle esmaspäev ja algab uus töönädal! Ja esmaspäeva hommikutunnid on terve nädala ühed kõige olulisemad, märgib AskMen. Miks? Sest need panevad paika järgneva 168 tunni tempo. Kui alustad esmaspäeva edukalt, siis tõuseb tõenäosus, et sul saab olema võimas nädal. Ja kui töönädal algab näiteks ... pohmelliselt, siis võib see seada kehva häälestuse kuni reedeni välja. Edukad mehed teevad esmaspäeva hommikul neid kuut asja.

1. Nad alustavad esmaspäeva hommikut juba pühapäeva õhtul

Koosolekud, kuhjunud kirjad – esmaspäeva hommikuti on sageli nii kiire, et pole aega nädalaplaanegi paika panna. Kui sa jätad pühapäeva õhtul tunni või kaks telekavaatamist vahele, siis saad selle asemel keskenduda mõtlemisele, kuidas uus töönädal võimalikult efektiivselt tööle panna.