Kuigi vahejuhtumit pole veel kinnitatud, arvavad eksperdid, et tegu oli esimese GPS-i petmise juhtumiga. Sellist spooffaus tüüpi rünnakute eest on varem hoiatatud, aga neid ei ole teadaolevalt veel toime pandud.

Ajakirja New Scientist ei välista võimalust, et vahejuhtumi taga on tegemist Venemaa uue elektroonilise relva katsetusega, mis suudab häirida GPS-signaali ning väljaande hinnangul võib olla tegemist vihjega uuest relvast, mida saavad tema tehnoloogilise lihtsuse tõttu kasutada nii agressiivsed riigid kui ka pisikurjategijad.

Elektroonilise relva ohtudest juba varem hoiatanud Texase Ülikooli teadur Todd Humphreys uskuski, et Venemaa katsetas Mustal merel elektroonilist relva. Siinkohal meenutas ta eelmisel aastal aset leidnud vahejuhtumit, kus Moskva südalinnas Pokemon Go-d mänginud inimesed avastasid üllatusega, et edastatav valesignaal paigutas Kremli juures olnud inimesed kaardil hoopis 32 kilomeetrit eemal asuvasse Vnukovo lennujaama.

Ekspertidele valmistab muret aga asjaolu, et spooffaus-seadme võib oskaja inimene valmistada täiesti legaalsetest komponentidest ja Internetist saab allalaadida vastavaid programme. Humphreys'i on aga seda meelt, et pahatahtlike riikide käes on taoline elektrooniline relv suur oht, kuna see võib mõjutada turvalisusoperatsioone suurel ala.