„Oi, see on nii suur ratas“, „Oh, kui raske!“, „Kas sul ulatuvad jalad ilusti maha?“ olid põhilised küsimused sõbrannade poolt, kellega testisõidu nädalavahetusel kokku puutusin ning kes õhinal ja üksteise võidu uue BMW S 1000 XR-i otsa ronisid.

Tegelikult ma ei tea, mida mehed esimese asjaga uute mootorrataste juures märkavad, aga naised vaatavad – üllatus-üllatus – välimust. Ja seda sõna otseses mõttes. See tähendab, et loeb nii „nägu” kui suurus.

Accelerista autor Gerli Ramler kirjutab, et nädalavahetus uue BMW S 1000 XR mootorrattaga on midagi, mille kohta saab öelda: ma nautisin sellest iga viivu ja ma ei kahetse hetkegi võib-olla tehtud lolluste pärast. Tore välimus, keha järele sõit, käe järele juhtimine – mis on ühel tsiklistil õnneks veel vaja?

Esmapilgul tundus, et päris kõrge pill ja laia kütusepaagiga – mahutab 20 liitrit! – see teeb mind ratta ees seistes alati veidi kohmetuks. 118 kilovatti pole ka number, mille peale kivinägu teha. Tegelikult on ratta kuju veidi petlik – tegemist on pesuehtsa baigiga, mis on lihtsalt mõnusama isteasendiga.

Ah jaa, ratta kõrgusest – mu varbaotsad ulatusid ikka ilusti maha (istme kõrgus on 790–855 mm). Kahjuks ei saa BMW S-i istet madalamaks/kõrgemaks mudida, ent summa summarum polnud sellel ju ka mingit tähtsust: enamiku ajast sa sõidad ratta seljas, mitte ei seisa selle otsas!

Natuke kehvem oli asi pehme liiva peal, kallakul või ebatasasel heinamaal seisma jäädes, sest siis kippus ratas ühele või teisele poole kalduma, ja kuigi ma olen usin pudrusööja, tundsin kohati, et nibin-nabin jaksan ratast püsti hoida ja sellega samal ajal manööverdada.

See, et BMW S 1000 XR on konkurentide samalaadsetest pillidest tegelikult kergem, kaaludes „vaid“ 228 kg, mind seejuures väga ei lohutanud. Ka siduriheebli ning suunatule asendid tundusid disainitud veidi suuremale kämblale kui mul. Võib-olla saab sidurit lähemale timmida, aga ma ei hakanud seda igaks juhuks tegema. Sai hakkama ka sõrmi pikalt-pikalt välja sirutades.

Mugav on BMW küll – sõidad 130-140 km järjest ja ei saa arugi, et sadulas oled. Ei mingit kondivalu ega kangeid liikmeid. Oma osa on sellel kindlasti püsikiirusehoidjal, tänu millele saab „gaasikäsi“ ilusti puhata. Ja veel üks, sugugi mitte vähetähtis nüanss: BMW S 1000 XR-i hääl on armsalt nurruv nagu veidi rahulolematul emalõvil.