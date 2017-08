„Mu poiss-sõber pidas ükskord keset seksi kinni, et proovida mu tisse lüpsta. Ta töötas piimafarmis. Ta hakkas tegema veidraid lüpsmisliigutusi ja imelikke hääli ning purskas naerma. Mina olin nagu, et mida p***et, ma pole mingi lehm.“ Katie (22)

Ükskõik kui hea mees enda meelest seksis ka poleks – väga tõenäoliselt on iga mees pannud naise silmi pööritama. Enamasti pole see täielikult mehe süü, et ta ennast voodis lolliks teeb. Aga ei tee paha järgi vaadata, missuguseid täiesti ebaseksikaid asju isased inimesed on vahekorra ajal teinud. Men’s Health palus oma kõige veidramaid voodikogemusi jagada 11 naisel.

„Mul oli kutt, kes ükskord kogemata lõi mulle küünarnukiga näkku ja nina veriseks. Mees ütles „Sinuga on korras“ ja lasi edasi.“ Emily (22)

Meedik

„Hakkasin ükskord kutiga pihta ja tema küünitas oma öökapi poole. Eeldasin, et ta tahab kondoomi võtta, aga tema tõmbas välja kokkupandava kateetrikomplekti (kateeter – õõnessond põie tühjendamiseks ravialusel – toim). Ilmselgelt see erutas teda. Pole vaja öeldagi, et ma kadusin esimesel võimalusel.“ Leah (27)

Multikafänn

„Ükskord ütles kutt: „Kas sa nüüd tunned seda, härra Krabi?“ Tsiteeris „Käsna-Kallet“.“ Ria (22)

Nibumees

„Mul oli kutiga ebamugav ja halb seks, kui ta sõna otseses mõttes röögatas „PUUDUTA MU NIBUSID.“ Ma ei usu, et ta tahtis karjuda, aga see oli ehmatav. Nii, et ma tegin seda! Siis ta ütles mulle, et ma peaksin neid hoopis „nipsutama“ selle asemel, mida ma tegin ehk hõõrusin neid segadussesattunult. Tegin siis vist mingi veidrat nipsutamist ja see näis olevat ainus viis teda lõpuni viia (kui ma nipi kätte sain, siis tal läks 30 sekundiga lahti).“ Lily (25)

Saunamees

„Üks kutt tahtis alati pärast seksi koos duši alla minna. Mis ei olnud mingi probleem, aga mingit puudutamist polnud. Ta tahtis lihtsalt mind pesta, nagu tõsiselt mind vannitada. Väga veider.“ Natasha (22)

Pettunud G-punkti-mees

„Ma ei ole G-punkti inimene, minu puhul see lihtsalt ei tööta. Tean väga täpselt, mismoodi mu keha töötab ja saan pea alati seksides vähemalt kaks orgasmi. Kõige veidram asi polnud aga mitte see, mida kutt tegi, vaid see, mida ta ütles. Ta kulutas 10 minutit, et mu G-punkti töödelda ja siis püüdsin ma talle sõbralikult selgitada, et see ei tööta ja mida ta tegema peaks. Mees võttis käe ära, potsatas maha ja ütles „AGA SEE PEAKS JU HEA OLEMA!!!“ Jane (28)

Toidumees

„Poiss tegi allkorrusel käsitööd pärast seda, kui oli söönud vürtsikaid kanatiibu ja pärast seda kehvasti käsi pesnud. Mu tupp põles tund aega ja pidin duši alla minema.“ Lizzy (22)

Tundlik tüüp

„Mu ainus veider/imelik seksikord oli siis, kui võtsin esmakordselt suhu ja sülitasin välja, kui tal tuli. Kutt muutus silmapilkselt ülitõsiseks ja värki ja oli nagu „Ära seda enam tee“.“ Freedom (22)

Räpane koer

Ta oli sättinud elektrilist koera kaelarihma nii, et see oli ta lahklihal ja ta palus mul endale seksi ajal šokki anda. Ütlesin „ei“ ja seksi ajal hakkas ta raevukamalt liigutama. Tuli välja, et ta oli selleikkagi töölepannud ja andis iseendale šokki.“ Alicia (28)

Kotkasilm