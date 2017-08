Tänapäeval on see juba pigem reegel kui erand, et bussijuht peab hommikul enne rooliistumist alkomeetrisse puhuma. Ning leidub õige mitmeid ameteid, kus töötajaid regulaarselt testitakse, uurimaks ega nood pole juhuslikult tarvitanud narkootilisi aineid. Ja kindlasti leidub ilmas napsuvihkajatest naisi, kes meest ise kodus regulaarselt alkoholiproove andma sunnivad.

Kui sa arvad, et sellest pole midagi, kui sa näiteks puhkuse ajal sõbraga kanepisuitsu teed või klubisse minnes tabletti võtad, siis arva uuesti. Tuleb välja, et kui sul on nõudlikum töökoht, siis võib juuksekarvale tehtud proov näidata isegi kolm kuud tagasi tehtud „popsu“. Sulle tähendab see väga tõenäoliselt vajadust uus töökoht leida – nii et tasub mõelda, kas ühekordne kaif on ikka asja väärt.

Business Insider on koostanud tabeli, mis näitab, kui kaua on erinevate ainete tarvitamist inimese kehas on proovidega võimalik kindlaks teha. Teeme väikse ülevaate mõnest levinumast mõnuainest.