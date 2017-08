Hoolikalt pakitud auto on ohutu isegi ootamatutes olukordades. Kõige raskemad esemed tuleb paigutada pakiruumi võimalikult madalale, ette ja keskele, nii et nende mõju juhitavusele oleks võimalikult väike.

Mida rohkem asju on kinnitatud, seda suurem on tõenäosus, et nad jäävad oma kohale ka peale tugevat pidurdamist. Vahetusriided tuleks ka pakkida nii, et pagasiruumi ei pea sõidu ajal pahupidi pöörama. Ohukolmnurk tuleks hoida kohas, et selle saaks kergesti kätte, kui midagi juhtub.

2. Tagaaken vabaks

Tagaaknale pandud asjad võivad kokkupõrke või äkkpidurduse korral põhjustada kaassõitjatele ohtlikke vigastusi või isegi surma. Näiteks paks teatmeteos saab 50 km tunnikiirusega sõites peaaegu 80 kg raskuse ja liigub sellega ees istujate suunas.

Raamat võib oma raskusega ja teravate nurkadega lõhkuda ka esiklaasi. Teravate nurkadega asju ei tohiks tagaaknale paigutada. Kui midagi tagaaknale tõesti panema peab, siis pigem pehmeid asju või riideid.